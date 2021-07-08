Ставка без риска до $30 к финалу Евро от 1xBet

Специально к главному матчу Евро букмекер увеличил сумму возврата в 3 раза

  • 08.07.2021 19:05
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Ставка без риска до $30 к финалу Евро от 1xBet

11 июля вся Европа будет наблюдать за развязкой главного турнира лета. В финале Евро-2020 Англия Гарета Саутгейта сыграет против Италии Роберто Манчини. Поединок пройдет на “Уэмбли”, и поддержка у “трех львов” будет просто потрясающая.

Матч крайне принципиален для команды Саутгейта. Англичане вообще впервые вышли в финал Евро, а чемпионат мира родоначальники футбола брали лишь один раз - в 1966 году. Все игроки понимают, насколько этот трофей важен для всех английских болельщиков. Поэтому долгожданная победа на домашнем стадионе перед тысячами фанатов - просто сказочная история для “трех львов”.

Италия в свою очередь довольно уверенно дошла до финала без ярко выраженных лидеров. Все благодаря командной работе и тренерскому гению Манчини. Специалист создал отличный коллектив, который не проигрывает уже 33 матча подряд. Победа на Евро может стать апогеем тренерской карьеры 56-летнего итальянца. Раньше Манчини не выигрывал международных трофеев. Сейчас предоставился отличнейший шанс.

Максимальный настрой и сумасшедшая самоотдача - минимум, который можно ожидать от обеих команд в финальном матче. Поэтому ставки как никогда высоки. К такому событию компания 1xBet подготовила акцию “Ставка без риска” на улучшенных условиях. Чтобы ею воспользоваться, нужно выполнить несколько простых действий:

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По условиям акции в случае неточного прогноза букмекер вернет игроку до $30 в виде промокода на следующие ставки. Специально к главному матчу Евро букмекер увеличил сумму возврата в 3 раза!

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Источник — Sport.ua

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