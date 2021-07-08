Анатолий ТРУБИН: «Игра Шахтера кардинально изменилась»

Вратарь знакомится с новым тренерским штабом

  • 08.07.2021 19:18
  • 1119 просмотров
  • 2 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Игра Шахтера кардинально изменилась»
© shakhtar.com

Вратарь Анатолий Трубин рассказал о знакомстве с новым тренерским штабом «Шахтера» во главе с Роберто Де Дзерби.

«Хорошую работу провели в сборной Украины, а теперь я рад вернуться в «Шахтер». По поводу нового тренера, то много нового и немного тяжело. Очень интересно, и я сразу после сборной вернулся в команду, чтобы быстрее понять, что хочет новый тренерский штаб».

«Игра кардинально изменилась. Больше контроля мяча, и не просто контроль, а нужно проводить комбинации и атаковать», - сказал Трубин.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 19:49
    +2
    ну якщо в ШД навіть воратарі будуть комбінувати і атакувати - це буде епічно!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 08.07.2021 19:27
    +2
    Больше контроля мяча, и не просто контроль, а нужно проводить комбинации и атаковать», - сказал ОЗАДАЧЕННЫЙ Трубин
    а ты думал? прикинь! атаковать ещё нужно,а не только мяч гонять по полю туда-сюда
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 19:49
    +2
    ну якщо в ШД навіть воратарі будуть комбінувати і атакувати - це буде епічно!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 08.07.2021 19:27
    +2
    Больше контроля мяча, и не просто контроль, а нужно проводить комбинации и атаковать», - сказал ОЗАДАЧЕННЫЙ Трубин
    а ты думал? прикинь! атаковать ещё нужно,а не только мяч гонять по полю туда-сюда
    Ссылка
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