Анатолий ТРУБИН: «Игра Шахтера кардинально изменилась»

Вратарь Анатолий Трубин рассказал о знакомстве с новым тренерским штабом «Шахтера» во главе с Роберто Де Дзерби.

«Хорошую работу провели в сборной Украины, а теперь я рад вернуться в «Шахтер». По поводу нового тренера, то много нового и немного тяжело. Очень интересно, и я сразу после сборной вернулся в команду, чтобы быстрее понять, что хочет новый тренерский штаб».

«Игра кардинально изменилась. Больше контроля мяча, и не просто контроль, а нужно проводить комбинации и атаковать», - сказал Трубин.