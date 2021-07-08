Анатолий ТРУБИН: «Игра Шахтера кардинально изменилась»

Вратарь Анатолий Трубин рассказал о знакомстве с новым тренерским штабом «Шахтера» во главе с Роберто Де Дзерби.
«Хорошую работу провели в сборной Украины, а теперь я рад вернуться в «Шахтер». По поводу нового тренера, то много нового и немного тяжело. Очень интересно, и я сразу после сборной вернулся в команду, чтобы быстрее понять, что хочет новый тренерский штаб».
«Игра кардинально изменилась. Больше контроля мяча, и не просто контроль, а нужно проводить комбинации и атаковать», - сказал Трубин.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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а ты думал? прикинь! атаковать ещё нужно,а не только мяч гонять по полю туда-сюда
а ты думал? прикинь! атаковать ещё нужно,а не только мяч гонять по полю туда-сюда
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