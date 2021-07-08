Кривбасс может подписать бывшего игрока Никополя

Ярослав Терехов находится на просмотре в криворожском клубе

  • 08.07.2021 18:45
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Кривбасс может подписать бывшего игрока Никополя
© ФК ВПК-Агро. Ярослав Терехов

На просмотр в «Кривбасс» прибыл центральный полузащитник Ярослав Терехов. В минувшем сезоне 22-летний хавбек играл за две команды: осенью — в Первой лиге за «ВПК-Агро» (7 матчей), весной — во Второй лиге за «Никополь» (12 матчей).

До этого Терехов выступал за юниорские команды «Днепра» и «Черноморца».

«Кривбасс» по итогам прошлого сезона Второй лиги занял 2-е место в группе Б и завоевал путевку в Первую лигу. В 1-м туре нового чемпионата, базовым днем которого назначено 25 июля, команда Геннадия Приходько должна была принять «Минай». Теперь же ее соперником, очевидно, станет «Кремень».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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