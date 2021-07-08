«Левандовски хотел ехать в Металлист». Маркевич рассказал о топ-трансфере

Заполучить поляка не удалось

  • 08.07.2021 19:11
  • 2753 просмотра
  • 3 комментария
«Левандовски хотел ехать в Металлист». Маркевич рассказал о топ-трансфере
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, что в свое время клуб едва не подписал Роберта Левандовски, однако форвард выбрал немецкий путь.

«Мы уже договорились тогда с «Лехом». 4,2 миллиона. Мы до того такими цифрами не оперировали. Левандовски тогда совсем молодым был, за молодежную сборную выступал. Красников показал мне его и говорит: нужно забирать. Где он - там и моменты».

«И он хотел ехать, и «Лех» хотел продать тогда. Но, может, и хорошо, что так случилось. Сейчас один из лучших в мире», - сказал Маркевич.

В итоге Левандовски перебрался в «Боруссию» Дортмунд за 4,5 миллиона евро.

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Источник — ПроФутбол

(10 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 08.07.2021 20:10
    -2
    Ст@ре,дурне...трєнєрішка,який нікому не треба...роками...
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 08.07.2021 19:52
    +1
    Правильно, Мыроську, нах тебе Левандовски, тебе аргентины нужны были.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 08.07.2021 19:46
    +1
    Так чого ж не купили? Ну чого? Всі ж хотіли. Може, просто новин мало? Пишіть розгорнуто хоча б про кваліфікаціі єврокубків...
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 08.07.2021 19:52
    +1
    Правильно, Мыроську, нах тебе Левандовски, тебе аргентины нужны были.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 08.07.2021 19:46
    +1
    Так чого ж не купили? Ну чого? Всі ж хотіли. Може, просто новин мало? Пишіть розгорнуто хоча б про кваліфікаціі єврокубків...
    Ссылка
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