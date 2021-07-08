«Левандовски хотел ехать в Металлист». Маркевич рассказал о топ-трансфере

Экс-тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, что в свое время клуб едва не подписал Роберта Левандовски, однако форвард выбрал немецкий путь.
«Мы уже договорились тогда с «Лехом». 4,2 миллиона. Мы до того такими цифрами не оперировали. Левандовски тогда совсем молодым был, за молодежную сборную выступал. Красников показал мне его и говорит: нужно забирать. Где он - там и моменты».
«И он хотел ехать, и «Лех» хотел продать тогда. Но, может, и хорошо, что так случилось. Сейчас один из лучших в мире», - сказал Маркевич.
В итоге Левандовски перебрался в «Боруссию» Дортмунд за 4,5 миллиона евро.
Источник — ПроФутбол
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