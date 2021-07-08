ВИДЕО. Пятов назвал главный вывод Евро-2020

Вратарь сборной Украины считает, что взаимная поддержка очень важна

  • 08.07.2021 17:31
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ВИДЕО. Пятов назвал главный вывод Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился главным выводом после Евро-2020.

«Один из главных выводов после Евро-2020.

Вместе в победах и поражениях», — прокомментировал Пятов свежий ролик.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.

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