ВИДЕО. Пятов назвал главный вывод Евро-2020

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился главным выводом после Евро-2020.
«Один из главных выводов после Евро-2020.
Вместе в победах и поражениях», — прокомментировал Пятов свежий ролик.
В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.
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