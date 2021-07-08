Кухаревич прибыл в расположение Труа

В расположении «Труа», завоевавшего путевку в элитный французский дивизион, явился летний новичок, нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич.
20-летний экс-игрок львовского «Руха» связан контрактом с «Труа» с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.
После окончания минувшего сезона Кухаревича беспокоила травма, но до отъезда в Францию он сумел восстановиться.
В первом туре Лиги 1 «Труа» 8 августа примет ПСЖ.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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