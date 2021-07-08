Кухаревич прибыл в расположение Труа

В расположении «Труа», завоевавшего путевку в элитный французский дивизион, явился летний новичок, нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич.

20-летний экс-игрок львовского «Руха» связан контрактом с «Труа» с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.

После окончания минувшего сезона Кухаревича беспокоила травма, но до отъезда в Францию он сумел восстановиться.

В первом туре Лиги 1 «Труа» 8 августа примет ПСЖ.