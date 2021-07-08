ФОТО. Свитолина загорает на пляже в Монте-Карло

Украинская теннисистка отдыхает перед новыми турнирами

  • 08.07.2021 16:42
  • 1458 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Свитолина загорает на пляже в Монте-Карло
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина проводит отпуск на пляже в Монте-Карло.

«Делайте то, что хорошо для вашей души», — прокомментировала Элина свежее фото.

Свитолина занимает 5-е место в рейтинге WTA.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 08.07.2021 17:15
    +1
    Будущая первая ракетка мира
    Ссылка
    var всегда прав
    online
      var всегда прав, 08.07.2021 17:03
    0
    Толстая стала. Ща ей в Инста напишу)
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.07.2021 16:48
    +1
    Хай буде срач
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.07.2021 17:15
    +1
    Будущая первая ракетка мира
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.07.2021 16:48
    +1
    Хай буде срач
    Ссылка
    var всегда прав
    online
      var всегда прав, 08.07.2021 17:03
    0
    Толстая стала. Ща ей в Инста напишу)
    Ссылка
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