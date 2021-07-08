Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В финале мы все будем болеть за Италию»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором сыграют сборные Италии и Англии.

«Я думаю, что сегодня был такой матч, что в финале мы все будем болеть за Италию. Манчини не будет отходить от своих принципов. Я б не сказал, что есть фаворит. Эти две команды примерно равные по силе. У Италии на день больше отдыха. Если будет серия пенальти, у итальянцев будет преимущество. Пикфорд не внушает доверия. Думаю, что победит Италия. Они более слаженный коллектив», — считает Левченко.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля.