Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В финале мы все будем болеть за Италию»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором сыграют сборные Италии и Англии.
«Я думаю, что сегодня был такой матч, что в финале мы все будем болеть за Италию. Манчини не будет отходить от своих принципов. Я б не сказал, что есть фаворит. Эти две команды примерно равные по силе. У Италии на день больше отдыха. Если будет серия пенальти, у итальянцев будет преимущество. Пикфорд не внушает доверия. Думаю, что победит Италия. Они более слаженный коллектив», — считает Левченко.
Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля.
Источник — Футбол 1/2/3
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