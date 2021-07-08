Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В финале мы все будем болеть за Италию»

Итальянцы выиграют Евро-2020, считает специалист

  • 08.07.2021 15:47
  • 820 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В финале мы все будем болеть за Италию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором сыграют сборные Италии и Англии.

«Я думаю, что сегодня был такой матч, что в финале мы все будем болеть за Италию. Манчини не будет отходить от своих принципов. Я б не сказал, что есть фаворит. Эти две команды примерно равные по силе. У Италии на день больше отдыха. Если будет серия пенальти, у итальянцев будет преимущество. Пикфорд не внушает доверия. Думаю, что победит Италия. Они более слаженный коллектив», — считает Левченко.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 08.07.2021 16:04
    0
    Пенальти, конечно, левый, но я за Англию всегда после вылета наших
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 16:02
    +1
    За Италию, но не из-за пенальти. За то, что они команда, а не просто набор топовых футболистов. История Италии на турнире самая красивая, хоть я и болел за испанцев в полуфинале.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 08.07.2021 15:59
    -2
    так-то оно так,да не так всё возможно и будет) надо смотреть на судейство,а то кто их там знает,может изначально уже было примерно решено отдать это Евро англичанам
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 16:02
    +1
    За Италию, но не из-за пенальти. За то, что они команда, а не просто набор топовых футболистов. История Италии на турнире самая красивая, хоть я и болел за испанцев в полуфинале.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 08.07.2021 16:04
    0
    Пенальти, конечно, левый, но я за Англию всегда после вылета наших
    Ссылка
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