Паоло БЬЯНКО: «Делаем все, о чем нас просит Де Дзерби»

Новый тренер по технике Паоло Бьянко рассказал о работе с Роберто Де Дзерби.
– Паоло, вы тренер по технике, что входит в ваши обязанности?
– Я выполняю не только технические задачи, но и работаю как ассистент вместе с Давиде Поссанцини и Микеле Кавалли. Мы стараемся делать все, о чем просит нас Де Дзерби. Одним словом, мы здесь для того, чтобы помогать Мистеру.
– Будучи футболистом, вы играли в обороне. Сейчас тоже больше работаете с защитниками?
– Совершенно точно, более внимательно смотрю на фазу обороны. Наблюдаю, как каждый защитник играет индивидуально. Повторюсь, делаем все, что просит нас Мистер, и делаем это всегда.
– Как началось сотрудничество с Роберто Де Дзерби, вы давно знакомы?
– 15 лет назад мы играли вместе в «Катании» в Серии В, там у нас была хорошая связка. После завершения карьеры футболиста я начал тренировать, а два года назад Роберто пригласил меня в свой штаб. Я с удовольствием согласился. Считаю Де Дзерби одним из лучших тренеров Италии.
– Как вы отреагировали на предложение «Шахтера» и переезд в Украину?
– У Роберто точно была цель тренировать за границей. Это правильный выбор, потому что «Шахтер» – легендарный европейский клуб, который всегда играл на топ-уровне.
– Что могли бы сказать болельщикам «Шахтера»?
– Мы можем пообещать, что будем, как всегда, упорно работать каждый день по 24 часа в сутки.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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А шо, хлопчики уже отдохнули?
Ну как же так?
Что за варварское отношение к нашим золотым изнеженным сборникам, которые "отпахали" этот ЧЕ?
Они же в каждом матче буквально умирали на поле, отдавая всё до последнего
А шо, хлопчики уже отдохнули?
Ну как же так?
Что за варварское отношение к нашим золотым изнеженным сборникам, которые "отпахали" этот ЧЕ?
Они же в каждом матче буквально умирали на поле, отдавая всё до последнего
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