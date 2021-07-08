Паоло БЬЯНКО: «Делаем все, о чем нас просит Де Дзерби»

Тренер «Шахтера» по технике рассказал о своей работе

  • 08.07.2021 15:32
  • 893 просмотра
  • 1 комментарий
Паоло БЬЯНКО: «Делаем все, о чем нас просит Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк

Новый тренер по технике Паоло Бьянко рассказал о работе с Роберто Де Дзерби.

– Паоло, вы тренер по технике, что входит в ваши обязанности?
– Я выполняю не только технические задачи, но и работаю как ассистент вместе с Давиде Поссанцини и Микеле Кавалли. Мы стараемся делать все, о чем просит нас Де Дзерби. Одним словом, мы здесь для того, чтобы помогать Мистеру.

– Будучи футболистом, вы играли в обороне. Сейчас тоже больше работаете с защитниками?
– Совершенно точно, более внимательно смотрю на фазу обороны. Наблюдаю, как каждый защитник играет индивидуально. Повторюсь, делаем все, что просит нас Мистер, и делаем это всегда.

– Как началось сотрудничество с Роберто Де Дзерби, вы давно знакомы?
– 15 лет назад мы играли вместе в «Катании» в Серии В, там у нас была хорошая связка. После завершения карьеры футболиста я начал тренировать, а два года назад Роберто пригласил меня в свой штаб. Я с удовольствием согласился. Считаю Де Дзерби одним из лучших тренеров Италии.

– Как вы отреагировали на предложение «Шахтера» и переезд в Украину?
– У Роберто точно была цель тренировать за границей. Это правильный выбор, потому что «Шахтер» – легендарный европейский клуб, который всегда играл на топ-уровне.

– Что могли бы сказать болельщикам «Шахтера»?
–  Мы можем пообещать, что будем, как всегда, упорно работать каждый день по 24 часа в сутки.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 15:52
    0
    На фото Марлос, Степа и Матвиенко?
    А шо, хлопчики уже отдохнули?
    Ну как же так?
    Что за варварское отношение к нашим золотым изнеженным сборникам, которые "отпахали" этот ЧЕ?
    Они же в каждом матче буквально умирали на поле, отдавая всё до последнего
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 15:52
    0
    На фото Марлос, Степа и Матвиенко?
    А шо, хлопчики уже отдохнули?
    Ну как же так?
    Что за варварское отношение к нашим золотым изнеженным сборникам, которые "отпахали" этот ЧЕ?
    Они же в каждом матче буквально умирали на поле, отдавая всё до последнего
    Ссылка
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