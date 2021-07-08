Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сразу видно, что Англию тащат»

Телеэксперт Виктор Леоненко поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Англией и Италией, который состоится 11 июля в Лондоне:

«Я уже примерно знаю, кто выиграет. Судя по тому, что сегодня поставили вот такой пенальти и больше всех игр сыграли дома англичане, итальянцам в финале надо быть на две головы выше.

Сразу видно, что Англию тащат. Главное, чтоб не было скандала. Может уже будет три мяча на поле. Италия будет играть от обороны. Я ставлю на итальянцев».