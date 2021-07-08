Олег ШЕЛАЕВ: «Датчане едва не наказали Англию»

Экс-игрок сборной Украины – о полуфиналах Евро-2020

  • 08.07.2021 13:21
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Олег ШЕЛАЕВ: «Датчане едва не наказали Англию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Шелаев

Бывший хавбек сборной Украины Олег Шелаев поделился впечатлениями от полуфиналов Евро-2020:

«Я не считаю серию послематчевых пенальти – футбольной лотереей. Наоборот, чтобы в ключевой момент склонить чаши весов в свою пользу необходимо продемонстрировать высший уровень мастерства. Итальянцы его продемонстрировали, хотя в целом ближе к успеху были испанцы, которые чаще контролировали мяч.

Несмотря на то, что команды за довольно непродолжительное время проводили уже по пятому поединку, они порадовали отличными физическими кондициями, принимая во внимание динамику и интенсивность. Может, они не преуспели в наступательных операциях, зато какая была интрига.

Кстати, поскольку некоторые эксперты считали фаворитами испанцев, то после их вылета они стали утверждать, что чемпион уже известен, намекая, что англичане уверенно возьмут верх в полуфинале над датчанами, а в финале одолеют итальянцев. Я бы не спешил с такими заявлениями.

Во-первых, уже датчане едва не наказали их, продемонстрировав отличную выучку и британцам лишь после овертайма с огромным трудом удалось отпраздновать волевую викторию. Во-вторых, итальянцы, имея для восстановления на день больше своего конкурента, постараются подойти к решающей битве во всеоружии».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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