Олег ШЕЛАЕВ: «Датчане едва не наказали Англию»

Бывший хавбек сборной Украины Олег Шелаев поделился впечатлениями от полуфиналов Евро-2020:

«Я не считаю серию послематчевых пенальти – футбольной лотереей. Наоборот, чтобы в ключевой момент склонить чаши весов в свою пользу необходимо продемонстрировать высший уровень мастерства. Итальянцы его продемонстрировали, хотя в целом ближе к успеху были испанцы, которые чаще контролировали мяч.

Несмотря на то, что команды за довольно непродолжительное время проводили уже по пятому поединку, они порадовали отличными физическими кондициями, принимая во внимание динамику и интенсивность. Может, они не преуспели в наступательных операциях, зато какая была интрига.

Кстати, поскольку некоторые эксперты считали фаворитами испанцев, то после их вылета они стали утверждать, что чемпион уже известен, намекая, что англичане уверенно возьмут верх в полуфинале над датчанами, а в финале одолеют итальянцев. Я бы не спешил с такими заявлениями.

Во-первых, уже датчане едва не наказали их, продемонстрировав отличную выучку и британцам лишь после овертайма с огромным трудом удалось отпраздновать волевую викторию. Во-вторых, итальянцы, имея для восстановления на день больше своего конкурента, постараются подойти к решающей битве во всеоружии».