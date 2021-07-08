Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «На сборах выполняли установки тренера на 90 процентов»

Хавбек «Динамо» высказался о работе в Швейцарии

  • 08.07.2021 11:04
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «На сборах выполняли установки тренера на 90 процентов»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Один из лидеров «Динамо» Виталий Буяльский подвел итоги первого сбора команды, который состоялся в Швейцарии.

«Самое главное, что без травм. На первом сборе большие нагрузки были - беговая нагрузка, выносливость и скорость. Неплохо сыграли все игры, возможно не было побед, но, думаю, выполняли тренерскую установку на процентов 90.

С «Люцерном» так сложилось, что быстро нам забили два мяча и уже было сложно отыграться. Но после 15-й минуты мы контролировали игру, хорошо играли, забили и сравняли.

Сборники должны отдохнуть немного, они все-таки устали. Им нужна пауза не так физическая, как психологическая. Они долго без семьи были, детей и жен. Им нужно отдохнуть и с новыми силами вернуться к работе», - сказал Буяльский.

Ранее сообщалось, что «Динамо» получит несколько дней отдыха перед вторым сбором.

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Источник — ФК Динамо Киев

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