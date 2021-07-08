ФОТО. Шахтер работает над контролем мяча

Все игроки «горняков», включая Исмаили, находятся в строю

  • 08.07.2021 02:49
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ФОТО. Шахтер работает над контролем мяча
© ФК Шахтер Донецк

Завершился очередной день «Шахтера» на австрийском сборе. 7 июля подопечные Роберто Де Дзерби тренировались дважды.

Утром, сразу после завтрака, «горняки» разделились на две группы. За небольшой теорией и положенной разминкой следовала тактическая работа, направленная на контроль мяча и розыгрыши в минимум касаний на ограниченном пространстве. Со второй группой занимались присоединившиеся к команде в Австрии сборники – Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос.

Во второй половине дня «Шахтер» снова тренировался, но уже одним большим коллективом. Для начала футболисты оттачивали держание мяча в квадратах, а затем совершенствовали контроль на одной половине поля. Завершилось же все тактической двусторонкой. В общей сложности сессия длилась около двух часов. Все в строю, включая Исмаили.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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