Дамсгор прервал рекордную сухую серию Пикфорда в сборной Англии

На 30-й минуте игрок сборной Дании Миккель Дамсгор на 30-й минуте открыл счет в матче полуфинала Евро-2020 против Англии. Для англичан это первый пропущенный гол на турнире.

Несмотря на пропущенный гол, Джордан Пикфорд побил рекорд вратарей сборной Англии по длительности сухой серии. Предыдущее достижение принадлежало Гордону Бэнксу, которое он установил в 1966 году - 720 минут.

Отметим, что гол Дамсгора стал первым на Евро-2020, забитым прямым ударом со штрафного.