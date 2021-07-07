Уимблдон. Людмила Киченок вылетела из микста

Сегодня Людмила Киченок вместе с австрийцем Оливером Марахом потерпели в третьем раунде Уимблдона-2021 в миксте в трех сетах проиграли британскому дуэту Джо Сэлисбери/Хэрриет Дарт. Матч продолжался 1 час и 56 минут.

3-й раунд

Оливер Марах/Людмила Киченок – Джо Сэлисбери/Хэрриет Дарт – 3:6, 7:5 (4), 3:6

Вчера в борьбу в миксте прекратила и Надежда Киченок, которая вместе с Айсамом Куреши проиграла Ивану Додигу и Латише Чань – 6:7 (5), 4:6.