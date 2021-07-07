Президент Бенфики арестован полицией

Сегодня португальская полиция арестовала президента «Бенфики» Луиша Фелипе Виейру. Его подозревают в налоговом мошенничестве и отмывании денег.
Это произошло после обысков на стадионе «Бенфики», в штаб-квартире банка Novo Banco, а также офисах компаний, которые связаны с бизнесменом Жозе Антониу душ Сантушем. Он является крупнейшим акционером «Бенфики» и близким другом Виейры.
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