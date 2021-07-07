Президент Бенфики арестован полицией

Луиш Фелипе Виейра подозревается в налоговом мошенничестве

  • 07.07.2021 20:18
  • 1095 просмотров
  • 2 комментария
Президент Бенфики арестован полицией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня португальская полиция арестовала президента «Бенфики» Луиша Фелипе Виейру. Его подозревают в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

Это произошло после обысков на стадионе «Бенфики», в штаб-квартире банка Novo Banco, а также офисах компаний, которые связаны с бизнесменом Жозе Антониу душ Сантушем. Он является крупнейшим акционером «Бенфики» и близким другом Виейры.

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 07.07.2021 21:23
    0
    Рінат Леонідович тебе нельзя в Євросоюз, там ужас что творится
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    mastter77
      mastter77, 07.07.2021 21:11
    -1
    Когда уже до рыжего доберутся?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 07.07.2021 21:23
    0
    Рінат Леонідович тебе нельзя в Євросоюз, там ужас что творится
    Ссылка
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