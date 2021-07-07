ВИДЕО. Знакомство с Де Дзерби. Игроки сборной Украины вернулись в Шахтер

Сегодня игроки сборной Украины Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос после Евро-2020 вернулись в расположение «Шахтера».
Там игроки получили возможность познакомиться с новым тренером команды Роберто Де Дзерби.
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Источник — Sport.ua
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