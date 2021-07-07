Известно, сколько Динамо будет платить за аренду НСК Олимпийский

Один матч обойдется киевскому клубу почти в полмиллиона гривен

  • 07.07.2021 17:28
  • 1005 просмотров
  • 2 комментария
Известно, сколько Динамо будет платить за аренду НСК Олимпийский
© Instagram

Стала известна сумма, которую киевское «Динамо» будет платить за аренду НСК «Олимпийский» в новом сезоне.

«По взаимно достигнутой договоренности между ФК «Динамо» и НСК «Олимпийский», цена проведения домашнего матча клуба на арене в этом сезоне составит 475 000 грн», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

«Динамо» проводит на «Олимпийском» большинство домашних матчей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.07.2021 17:48
    0
    А они що на халяву хотели ?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 07.07.2021 17:45
    0
    Копейки
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.07.2021 17:48
    0
    А они що на халяву хотели ?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 07.07.2021 17:45
    0
    Копейки
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности