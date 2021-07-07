Известно, сколько Динамо будет платить за аренду НСК Олимпийский

Стала известна сумма, которую киевское «Динамо» будет платить за аренду НСК «Олимпийский» в новом сезоне.
«По взаимно достигнутой договоренности между ФК «Динамо» и НСК «Олимпийский», цена проведения домашнего матча клуба на арене в этом сезоне составит 475 000 грн», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
«Динамо» проводит на «Олимпийском» большинство домашних матчей.
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Источник — Telegram
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