ФОТО. «Королева загорает». Костюк отдыхает в Греции

Украинская теннисистка проводит отпуск на берегу моря

  • 07.07.2021 17:10
  • 1882 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. «Королева загорает». Костюк отдыхает в Греции
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проводит свой отпуск на море в Греции.

«Королева загорает. В ближайшем будущем загар будет идеальным», — прокомментировала Марта свежее фото.

Костюк занимает 70-е место в рейтинге WTA на текущий момент.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.07.2021 18:16
    +2
    Максим Доронин, 07.07.2021 17:27
    Это не её аккаунт
    ага. это аккаунт какого-то её фаната. но писакам на СпиртУА пох на такие детали))
    вот оригинальный аккаунт Марты https://www.instagram.com/kostyukmarta/?hl=uk
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 07.07.2021 17:31
    -1
    КОРОлеВА
    Ссылка
    Максим Доронин
    online
      Максим Доронин, 07.07.2021 17:27
    0
    Это не её аккаунт
    Ссылка
    salolol
    online
      salolol, 07.07.2021 17:19
    -7
    королева замыкающая сотню
    ну хоть не чернильница
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.07.2021 18:16
    +2
    Максим Доронин, 07.07.2021 17:27
    Это не её аккаунт
    ага. это аккаунт какого-то её фаната. но писакам на СпиртУА пох на такие детали))
    вот оригинальный аккаунт Марты https://www.instagram.com/kostyukmarta/?hl=uk
    Ссылка
    Максим Доронин
    online
      Максим Доронин, 07.07.2021 17:27
    0
    Это не её аккаунт
    Ссылка
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