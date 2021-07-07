ФОТО. «Королева загорает». Костюк отдыхает в Греции

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проводит свой отпуск на море в Греции.
«Королева загорает. В ближайшем будущем загар будет идеальным», — прокомментировала Марта свежее фото.
Костюк занимает 70-е место в рейтинге WTA на текущий момент.
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Источник — Instagram
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вот оригинальный аккаунт Марты https://www.instagram.com/kostyukmarta/?hl=uk
ну хоть не чернильница
вот оригинальный аккаунт Марты https://www.instagram.com/kostyukmarta/?hl=uk
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