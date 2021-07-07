Роман ГРИГОРЧУК: «Есть плюс, что Лудогорец проводил только спарринги»

Наставник готовится к матчу Лиги чемпионов

  • 07.07.2021 16:11
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Роман ГРИГОРЧУК: «Есть плюс, что Лудогорец проводил только спарринги»
© twitter.com/fcshakhterby

Сегодня в 20:00 «Шахтер» Солигорск украинского наставника Романа Григорчука начнет поединок против «Лудогорца» в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

– «Лудогорец» – хорошая команда с хорошим подбором футболистов. Команда играющая, а потому бороться с такой командой не просто. Но у «Лудогорца», как и в каждой команде, есть уязвимые места, где мы должны постараться их использовать. И главное – нейтрализовать сильные стороны соперника.

- Вы провели 15 туров, а «Лудогорец» проводит только товарищеские матчи. Это будет для вас плюсом?

– Нельзя сказать, что это сумасшедшее преимущество, но это определенный плюс. Но я думаю, что вы также хотите меня спросить, насколько будет выгодна для «Лудогорца» не сыграть на нашем поле. Практически мы играем две игры на выезде. Так что, если все сопоставить, мы в равных условиях.

- Какой счет будет хороший для вас?

– Любой счет выигрышный будет для нас хорошим счетом.

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Источник — Трибуна Беларусь

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