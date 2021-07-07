Юрий ВИРТ: «Лучшие — Бущан, Ярмоленко и Яремчук»

Наставник «Вереса» назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро-2020

  • 07.07.2021 15:29
  • 317 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Лучшие — Бущан, Ярмоленко и Яремчук»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт назвал тройку лучших футболистов сборной Украины на Евро-2020.

— Нужно ли было больше доверять запасным?
— Безусловно. Ротация была очень маленькой, а учитывая те проблемы, о которых я сказал, свежести сборной явно не хватало. Даже проигрывая без вариантов англичанам, почему чуть раньше не попробовать других ребят. Думаю, хуже от этого не стало бы. Тот же Артем Довбик после победного гола в ворота шведов заслужил хотя бы выхода на замену в следующем поединке. Непонятная ситуация.

— Назовите тройку лучших футболистов сборной Украины на турнире?
— Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

— Какая сборная на Евро вас удивила?
— Мне нравится сборная Италии. Это — машина, главный фаворит на триумф в чемпионате Европы. Подопечные Роберто Манчини выполнили свою миссию в поединке с испанцами. Также я бы отметил и англичан. Именно эти две сборные я хотел бы увидеть в решающем матче турнира.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    GR-65
    online
      GR-65, 07.07.2021 16:00
    0
    Але ж так Довбику не дали шансу.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 07.07.2021 16:00
    0
    Але ж так Довбику не дали шансу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности