Юрий ВИРТ: «Лучшие — Бущан, Ярмоленко и Яремчук»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт назвал тройку лучших футболистов сборной Украины на Евро-2020.

— Нужно ли было больше доверять запасным?

— Безусловно. Ротация была очень маленькой, а учитывая те проблемы, о которых я сказал, свежести сборной явно не хватало. Даже проигрывая без вариантов англичанам, почему чуть раньше не попробовать других ребят. Думаю, хуже от этого не стало бы. Тот же Артем Довбик после победного гола в ворота шведов заслужил хотя бы выхода на замену в следующем поединке. Непонятная ситуация.

— Назовите тройку лучших футболистов сборной Украины на турнире?

— Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

— Какая сборная на Евро вас удивила?

— Мне нравится сборная Италии. Это — машина, главный фаворит на триумф в чемпионате Европы. Подопечные Роберто Манчини выполнили свою миссию в поединке с испанцами. Также я бы отметил и англичан. Именно эти две сборные я хотел бы увидеть в решающем матче турнира.