Попов не присоединится к Динамо на сборе в Швейцарии

Киевское «Динамо» первый учебно-тренировочный сбор в Швейцарии проводит без своих сборников и нескольких травмированных игроков.

Не успеет восстановиться ко второму сбору и присоединиться к команде до начала нового сезона 22-летний защитник «Динамо» Денис Попов. Сейчас футболист проходит восстановление в Киеве и, вполне возможно, ему еще может понадобиться дополнительная консультация у зарубежных врачей.

Во время Евро-2020 футболист покинул расположение национальной сборной Украины из-за травмы икроножной мышцы. Также футболист перенес операцию по удалению миндалин.

Первый сбор команды Мирчи Луческу в Швейцарии продлится до 7 июля. После этого команда получит несколько дней отдыха и снова выедет в Швейцарию, где пробудет с 10 по 20 июля.