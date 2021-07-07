Феликс Брых установил новый рекорд финальных турниров ЧЕ

45-летний рефери из Германии Феликс Брых стал первым арбитром в истории Евро, проведшим 5 матчей на одном турнире. В первом туре группового раунда он отсудил поединок Нидерланды - Украина, в третьем - Финляндия - Бельгия, в 1/8 финала - Бельгия - Португалия, в четвертьфинале - Украина - Англия и в полуфинале - Италия - Испания. Всего в финальных турнирах чемпионатов Европы Брых провел 8 матчей, уступая по этому показателю только турку Джюнейту Чакыру.

Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей на одном Евро

Матчи Арбитр Страна ЧЕ 5 Феликс БРЫХ Германия 2020 4 Андерс ФРИСК Швеция 2004 4 Роберто РОЗЕТТИ Италия 2016 4 Педру ПРОЭНСА Португалия 2012 4 Марк КЛАТТЕНБУРГ Австрия 2016 4 Никола РИЦЦОЛИ Италия 2016 4 Дамир СКОМИНА Словения 2016 4 Дани МАККЕЛИ Нидерланды 2020

Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ