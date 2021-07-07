Феликс Брых установил новый рекорд финальных турниров ЧЕ

45-летний рефери из Германии Феликс Брых стал первым арбитром в истории Евро, проведшим 5 матчей на одном турнире. В первом туре группового раунда он отсудил поединок Нидерланды - Украина, в третьем - Финляндия - Бельгия, в 1/8 финала - Бельгия - Португалия, в четвертьфинале - Украина - Англия и в полуфинале - Италия - Испания. Всего в финальных турнирах чемпионатов Европы Брых провел 8 матчей, уступая по этому показателю только турку Джюнейту Чакыру.
Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей на одном Евро
|
Матчи
|
Арбитр
|
Страна
|
ЧЕ
|
5
|
Феликс БРЫХ
|
Германия
|
2020
|
4
|
Андерс ФРИСК
|
Швеция
|
2004
|
4
|
Роберто РОЗЕТТИ
|
Италия
|
2016
|
4
|
Педру ПРОЭНСА
|
Португалия
|
2012
|
4
|
Марк КЛАТТЕНБУРГ
|
Австрия
|
2016
|
4
|
Никола РИЦЦОЛИ
|
Италия
|
2016
|
4
|
Дамир СКОМИНА
|
Словения
|
2016
|
4
|
Дани МАККЕЛИ
|
Нидерланды
|
2020
Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ
|
Матчи
|
Арбитр
|
Страна
|
ЧЕ
|
9
|
Джюнейт ЧАКЫР
|
Турция
|
2012-2020
|
8
|
Андерс ФРИСК
|
Швеция
|
1996-2004
|
8
|
Бьерн КЕЙПЕРС
|
Нидерланды
|
2012-2020
|
8
|
Феликс БРЫХ
|
Германия
|
2016-2020
|
7
|
Никола РИЦЦОЛИ
|
Италия
|
2012-2016
|
7
|
Дамир СКОМИНА
|
Словения
|
2012-2016
|
6
|
Пьерлуиджи КОЛЛИНА
|
Италия
|
2000-2004
|
6
|
Маркус МЕРК
|
Германия
|
2000-2004
|
6
|
Любош МИХЕЛ
|
Словакия
|
2004-2008
Денис Шаховец, Sport.ua
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