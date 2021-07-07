Феликс Брых установил новый рекорд финальных турниров ЧЕ

Немецкий арбитр провел 5-й матч на Евро-2020

  • 07.07.2021 13:19
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Феликс Брых установил новый рекорд финальных турниров ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний рефери из Германии Феликс Брых стал первым арбитром в истории Евро, проведшим 5 матчей на одном турнире. В первом туре группового раунда он отсудил поединок Нидерланды - Украина, в третьем - Финляндия - Бельгия, в 1/8 финала - Бельгия - Португалия, в четвертьфинале - Украина - Англия и в полуфинале - Италия - Испания. Всего в финальных турнирах чемпионатов Европы Брых провел 8 матчей, уступая по этому показателю только турку Джюнейту Чакыру.

Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей на одном Евро

Матчи

Арбитр

Страна

ЧЕ

5

Феликс БРЫХ

Германия

2020

4

Андерс ФРИСК

Швеция

2004

4

Роберто РОЗЕТТИ

Италия

2016

4

Педру ПРОЭНСА

Португалия

2012

4

Марк КЛАТТЕНБУРГ

Австрия

2016

4

Никола РИЦЦОЛИ

Италия

2016

4

Дамир СКОМИНА

Словения

2016

4

Дани МАККЕЛИ

Нидерланды

2020

Арбитры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ

Матчи

Арбитр

Страна

ЧЕ

9

Джюнейт ЧАКЫР

Турция

2012-2020

8

Андерс ФРИСК

Швеция

1996-2004

8

Бьерн КЕЙПЕРС

Нидерланды

2012-2020

8

Феликс БРЫХ

Германия

2016-2020

7

Никола РИЦЦОЛИ

Италия

2012-2016

7

Дамир СКОМИНА

Словения

2012-2016

6

Пьерлуиджи КОЛЛИНА

Италия

2000-2004

6

Маркус МЕРК

Германия

2000-2004

6

Любош МИХЕЛ

Словакия

2004-2008
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Денис Шаховец, Sport.ua

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