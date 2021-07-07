ВИДЕО. Как Колос готовится к новому сезону

Ковалевская команда тренируется в Буче

  • 07.07.2021 13:05
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ВИДЕО. Как Колос готовится к новому сезону
© ФК Колос Ковалевка

Ковалевский «Колос» продолжает активную подготовку к новому сезону. Команда проводит тренировочный сбор в Киевской области, разместившись в загородном комплексе «Campa», который расположен в Буче. Здесь, на местных полях, команда проводит ежедневные двухразовые тренировки.

В среду подопечных Руслана Костышина ожидает спарринг с «Александрией». Прямая трансляция матча начнется в 17:00. Также в ближайшее время «Колос» намерен провести товарищеский поединок с «Днепром-1».

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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