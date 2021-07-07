ВИДЕО. Как Колос готовится к новому сезону

Ковалевский «Колос» продолжает активную подготовку к новому сезону. Команда проводит тренировочный сбор в Киевской области, разместившись в загородном комплексе «Campa», который расположен в Буче. Здесь, на местных полях, команда проводит ежедневные двухразовые тренировки.

В среду подопечных Руслана Костышина ожидает спарринг с «Александрией». Прямая трансляция матча начнется в 17:00. Также в ближайшее время «Колос» намерен провести товарищеский поединок с «Днепром-1».