Тернопольская Нива определится с новичками в середине июля

7 июля футболисты тернопольской «Нивы» проведут первый спарринг в это межсезонье – с «Прикарпатьем».
10-го июля «Нива» проведет спарринг с «Рухом», 13-го июля – с «Агробизнесом» и 18-го числа – со «Львовом».
Пока что ряды «Нивы» покинул только полузащитник Константин Граматик, у которого закончился контракт и его не стали продлевать.
На просмотре в «Ниве» находится пять потенциальных новичков, кто из них останется в Тернополе, станет известно после контрольного поединка с «Агробизнесом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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