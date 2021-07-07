Тернопольская Нива определится с новичками в середине июля

7 июля футболисты тернопольской «Нивы» проведут первый спарринг в это межсезонье – с «Прикарпатьем».

10-го июля «Нива» проведет спарринг с «Рухом», 13-го июля – с «Агробизнесом» и 18-го числа – со «Львовом».

Пока что ряды «Нивы» покинул только полузащитник Константин Граматик, у которого закончился контракт и его не стали продлевать.

На просмотре в «Ниве» находится пять потенциальных новичков, кто из них останется в Тернополе, станет известно после контрольного поединка с «Агробизнесом».