Жена Малиновского: «Конфликт с Шевченко? Руслан не умеет ругаться»

Роксана Малиновская, жена 28-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского рассказала о своем муже, в частности ответила на вопрос - не было ли у него конфликта с главным тренером Андреем Шевченко.

««Руслан – золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена – просто решение тренера», – написала Роксана в Instagram.

Напомним, что по ходу турнира Малиновский испытывал проблемы со здоровьем и не сыграл в четвертьфинале из-за травмы.

6 июля Руслан перенес операцию на грыже живота.