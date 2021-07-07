Жена Малиновского: «Конфликт с Шевченко? Руслан не умеет ругаться»

У хавбека сборной Украины не было конфликтов с тренером

  • 07.07.2021 12:00
  • 3491 просмотр
  • 5 комментариев
Жена Малиновского: «Конфликт с Шевченко? Руслан не умеет ругаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Роксана Малиновская, жена 28-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского рассказала о своем муже, в частности ответила на вопрос - не было ли у него конфликта с главным тренером Андреем Шевченко.

««Руслан – золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена – просто решение тренера», – написала Роксана в Instagram.

Напомним, что по ходу турнира Малиновский испытывал проблемы со здоровьем и не сыграл в четвертьфинале из-за травмы.

6 июля Руслан перенес операцию на грыже живота.

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 07.07.2021 13:31
    0
    Bolshoi, 07.07.2021 13:19
    Шевченко пришёл в себя, и сменил тонн общения.
    Шева кроет матом только так, советская школа. Руслан... что-то не верю, что он не матерится, но за то, что он нежно обращается с женой и дочкой - респект. По поводу игры - мне было очевидно, что Руслан провалил игру на своей позиции, не очень добавлял остроты, не очень создавал моментов, да и со штрафных у него не получалось, так что замена объективно логичная, несмотря на его высокий уровень в европейском футболе относительно других сборников. Объективно и Зинченко разочаровал, но тот хоть забил шведам важный гол. Зинченко и Малиновский - два главных разочарования Евро в нашей сборной.
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 07.07.2021 13:29
    +1
    Bolshoi, 07.07.2021 13:19
    Шевченко пришёл в себя, и сменил тонн общения.
    может и так. Не знаю. Просто конфликт - это когда послал нахрен и потом саботирует тренера. А обижаться на каждый "посыл", хосспаде, нафиг это кому нужно.
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 07.07.2021 13:19
    -1
    RoNIkyo, 07.07.2021 13:09
    секундочку, Ярмоленко, после того как послал его нахрен, потом внимательно слушал что ему Николаевич рассказывал перед экстратаймами. Так что этот мат был обычным рабочим футбольным матом. Таких полно всегда.
    Шевченко пришёл в себя, и сменил тонн общения.
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 07.07.2021 13:09
    +4
    Bolshoi, 07.07.2021 13:05
    И Ярмоленко тоже его нах не посылал. Похоже что тренер Шевченко раздражает не только болельщиков.
    секундочку, Ярмоленко, после того как послал его нахрен, потом внимательно слушал что ему Николаевич рассказывал перед экстратаймами. Так что этот мат был обычным рабочим футбольным матом. Таких полно всегда.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 07.07.2021 13:05
    -4
    И Ярмоленко тоже его нах не посылал. Похоже что тренер Шевченко раздражает не только болельщиков.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 07.07.2021 13:09
    +4
    Bolshoi, 07.07.2021 13:05
    И Ярмоленко тоже его нах не посылал. Похоже что тренер Шевченко раздражает не только болельщиков.
    секундочку, Ярмоленко, после того как послал его нахрен, потом внимательно слушал что ему Николаевич рассказывал перед экстратаймами. Так что этот мат был обычным рабочим футбольным матом. Таких полно всегда.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 07.07.2021 13:29
    +1
    Bolshoi, 07.07.2021 13:19
    Шевченко пришёл в себя, и сменил тонн общения.
    может и так. Не знаю. Просто конфликт - это когда послал нахрен и потом саботирует тренера. А обижаться на каждый "посыл", хосспаде, нафиг это кому нужно.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 07.07.2021 13:31
    0
    Bolshoi, 07.07.2021 13:19
    Шевченко пришёл в себя, и сменил тонн общения.
    Шева кроет матом только так, советская школа. Руслан... что-то не верю, что он не матерится, но за то, что он нежно обращается с женой и дочкой - респект. По поводу игры - мне было очевидно, что Руслан провалил игру на своей позиции, не очень добавлял остроты, не очень создавал моментов, да и со штрафных у него не получалось, так что замена объективно логичная, несмотря на его высокий уровень в европейском футболе относительно других сборников. Объективно и Зинченко разочаровал, но тот хоть забил шведам важный гол. Зинченко и Малиновский - два главных разочарования Евро в нашей сборной.
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