Заря хочет подписать таланта Фламенго

Луганская «Заря» заинтересована в подписании молодого бразильского хавбека «Фламенго» Юри де Оливейры, сообщает Jornal O Dia.

По информации источника, украинский клуб уже сделал официальное предложение по игроку «Фламенго» U-20. «Заря» предлагает арендовать Юри на год без финансовой компенсации, но с опцией выкупа за сумму, которая будет согласована сторонами.

Самому футболисту предложено повышение зарплаты, по сравнению с той, которую он получает ныне во «Фламенго».

Юри де Оливейра и его семья взяли паузу для того, чтобы обдумать, насколько хорош вариант с «Зарей» будет для дальнейшей карьеры футболиста.

Отмечается, что Юри де Оливейра считался одним из ключевых талантов академии «Фламенго». Провел за молодежную команду клуба более 40 поединков.

Нынешний контракт полузащитника, способного сыграть в центре и слева на фланге, с «Фламенго» действует до конца 2022 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.