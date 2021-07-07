Заря хочет подписать таланта Фламенго

На «радары» луганчанам попал 20-летний хавбек Юри де Оливейра

  • 07.07.2021 10:26
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Заря хочет подписать таланта Фламенго
© odia.ig.com.br. Юри де Оливейра

Луганская «Заря» заинтересована в подписании молодого бразильского хавбека «Фламенго» Юри де Оливейры, сообщает Jornal O Dia.

По информации источника, украинский клуб уже сделал официальное предложение по игроку «Фламенго» U-20. «Заря» предлагает арендовать Юри на год без финансовой компенсации, но с опцией выкупа за сумму, которая будет согласована сторонами.

Самому футболисту предложено повышение зарплаты, по сравнению с той, которую он получает ныне во «Фламенго».

Юри де Оливейра и его семья взяли паузу для того, чтобы обдумать, насколько хорош вариант с «Зарей» будет для дальнейшей карьеры футболиста.

Отмечается, что Юри де Оливейра считался одним из ключевых талантов академии «Фламенго». Провел за молодежную команду клуба более 40 поединков.

Нынешний контракт полузащитника, способного сыграть в центре и слева на фланге, с «Фламенго» действует до конца 2022 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

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Источник — Jornal O Dia

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 10:30
    0
    "хочет"
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 10:30
    0
    "хочет"
    Ссылка
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