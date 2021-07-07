Полузащитник Динамо может перебраться в Амьен

На Мохаммеда Кадири не рассчитывают в Киеве

  • 07.07.2021 09:13
  • 2662 просмотра
  • 3 комментария
Полузащитник Динамо может перебраться в Амьен
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

Хавбек «Динамо» Мохаммед Кадири вскоре может покинуть клуб. Как сообщает источник, на 25-летнего ганца нацелился «Амьен».

Кадири первую часть сезона 2020/21 играл в тульском «Арсенале» на правах аренды, а во второй части получил травму и за «Динамо» больше не играл.

«Амьен» выступает во втором дивизионе Франции, в сезоне 2020/21 клуб занял 10-е место в чемпионате.

Ранее тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему отказался от Кадири.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.07.2021 10:34
    0
    Красавчег! Зачем такую лукаку отдавать? Можно на нем баблоса поднять не мерянно!
    Ссылка
    Kapitoshka
      Kapitoshka, 07.07.2021 09:29
    +2
    Ананас більше не буде грати за нас !
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 07.07.2021 09:22
    -1
    От балласта нужно избавляться.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 07.07.2021 09:29
    +2
    Ананас більше не буде грати за нас !
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.07.2021 10:34
    0
    Красавчег! Зачем такую лукаку отдавать? Можно на нем баблоса поднять не мерянно!
    Ссылка
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