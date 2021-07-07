Полузащитник Динамо может перебраться в Амьен

Хавбек «Динамо» Мохаммед Кадири вскоре может покинуть клуб. Как сообщает источник, на 25-летнего ганца нацелился «Амьен».

Кадири первую часть сезона 2020/21 играл в тульском «Арсенале» на правах аренды, а во второй части получил травму и за «Динамо» больше не играл.

«Амьен» выступает во втором дивизионе Франции, в сезоне 2020/21 клуб занял 10-е место в чемпионате.

Ранее тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему отказался от Кадири.