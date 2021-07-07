Аргентина не проигрывает 19 матчей подряд, это второй результат в истории

В матче 1/2 финала Кубка Америки 2021 сборная Аргентины обыграла Колумбию по пенальти (1:1, пен – 3:2).
Под руководством Лионеля Скалони аргентинская команда не проигрывает уже 19 матчей подряд (11 побед, 8 ничьих в основное время).
Это второй результат в истории национальной команды. Скалони превзошел показатель Марсело Бьелсы, который проводил серию из 18-ти матчей без поражений (2000-2002).
Рекордная серия принадлежит Альфио Басиле – 31 матч, с 1991-го по 1993-й.
В финале Аргентина сыграет с Бразилией. Матч состоится в ночь на 11 июля в 03:00 по Киеву.
Источник — Opta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.