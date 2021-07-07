Аргентина не проигрывает 19 матчей подряд, это второй результат в истории

В матче 1/2 финала Кубка Америки 2021 сборная Аргентины обыграла Колумбию по пенальти (1:1, пен – 3:2).

Под руководством Лионеля Скалони аргентинская команда не проигрывает уже 19 матчей подряд (11 побед, 8 ничьих в основное время).

Это второй результат в истории национальной команды. Скалони превзошел показатель Марсело Бьелсы, который проводил серию из 18-ти матчей без поражений (2000-2002).

Рекордная серия принадлежит Альфио Басиле – 31 матч, с 1991-го по 1993-й.

В финале Аргентина сыграет с Бразилией. Матч состоится в ночь на 11 июля в 03:00 по Киеву.