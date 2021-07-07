Клуб ЛНЗ Черкассы выиграл аматорские чемпионат и кубок Украины

Футбольный клуб ЛНЗ (Черкассы) выиграл чемпионат Украины по футболу среди аматоров, победив в финале «Викторию» из Николаевки (2:0).

Ранее клуб ЛНЗ стал обладателем Кубка Украины по футболу среди аматорских команд. В финале подопечные Юрия Бакалова победили «Олимпию» из Полтавской области с общим счетом 6:0. Матч на выезде клуб из Черкасс выиграл 4:0, а в домашнем матче был зафиксирован счет 2:0.

В 2018 году ЛНЗ уже выигрывал аматорский Кубок Украины. С конца лета 2021 года черкасский клуб начнет играть на Центральном стадионе во Второй лиге Украины.

Аматорский чемпионат Украины 2020/21

Аматорский кубок Украины 2020/21