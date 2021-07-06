Роман ГРИГОРЧУК: «Стартуем в ЛЧ. Соперник достался очень серьезный»

«Шахтер» стартует в квалификации Лиги чемпионов

  • 06.07.2021 22:29
  • 2331 просмотр
  • 1 комментарий
Роман ГРИГОРЧУК: «Стартуем в ЛЧ. Соперник достался очень серьезный»
© twitter.com/fcshakhterby

В среду «Шахтер» Солигорск украинского наставника Романа Григорчука сыграет против «Лудогорца» в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

- В Беларуси давно стали притчей во языцех неудачи «Шахтера» в еврокубках. Как вы относитесь к этому негативному шлейфу, тянущемуся за клубом, перед стартом в Лиге чемпионов?

– Вовсе не считаю нужным или важным вдаваться в какие-то исторические моменты, в то, что было раньше. Сейчас не до того. Могу сказать: на сегодня мы имеем конкретную ситуацию — команда стартует в Лиге чемпионов. Соперник нам достался очень и очень серьезный — играющий, с большим количеством быстрых и креативных футболистов, со своим стилем. Но у них, как и у всех, есть определенные слабые места. Дабы рассчитывать на что-то в этом противостоянии, нам нужно справиться с их сильными качествами и постараться использовать слабые. Шансы на преодоление этого барьера есть.

- Сколь болезненной для вас лично и для клуба стала невозможность принять болгар в Солигорске?

– Понятное дело, это минус. Потому что оба матча раунда проведем, получается, на выезде — без наших болельщиков. Думаю, и они расстроены по этому поводу, поскольку хотели увидеть Лигу чемпионов дома. Что поделать... Сейчас создалась такая ситуация, и мы вынуждены исходить из нее, – сказал Григорчук.

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Источник — Трибуна Беларусь

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Комментарии
    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 06.07.2021 22:46
    0
    А де домашній матч гратимуть?
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 06.07.2021 22:46
    0
    А де домашній матч гратимуть?
    Ссылка
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