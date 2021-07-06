Металлист
3 : 0
Квадро
06.07.2021, FT

Металлист выиграл товарищеский матч у команды Квадро из Первомайского

Встреча прошла на стадионе «Солнечный» в Пятихатках

  • 06.07.2021 21:43
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Металлист выиграл товарищеский матч у команды Квадро из Первомайского
© ФК Металлист

Во вторник, 6 июля, харьковский «Металлист» провел товарищеский матч с футбольным клубом «Квадро» из Первомайского.

Встреча прошла на стадионе «Солнечный» в Пятихатках. «Металлист» победил со счетом 3:0. Голы забили Рязанцев, Фомин, Риаскос.

Товарищеский матч

Пятихатки, 6 июля

«Металлист» Харьков – «Квадро» Первомайский – 3:0

Голы: Евгений Рязанцев, 20, Руслан Фомин, 62, Брайан Риаскос, 90.

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Источник — Sport.ua

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