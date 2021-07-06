Металлист выиграл товарищеский матч у команды Квадро из Первомайского

Во вторник, 6 июля, харьковский «Металлист» провел товарищеский матч с футбольным клубом «Квадро» из Первомайского.
Встреча прошла на стадионе «Солнечный» в Пятихатках. «Металлист» победил со счетом 3:0. Голы забили Рязанцев, Фомин, Риаскос.
Товарищеский матч
Пятихатки, 6 июля
«Металлист» Харьков – «Квадро» Первомайский – 3:0
Голы: Евгений Рязанцев, 20, Руслан Фомин, 62, Брайан Риаскос, 90.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.