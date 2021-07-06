ФОТО. Вакцинация легенд. Блохин, Демьяненко и другие получили уколы

В Доме футбола состоялась вакцинация против коронавируса работников УАФ, УПЛ и ПФЛ. В том числе уколы сделали Олегу Блохину, Анатолию Демьяненко, Александру Петракову, Вадиму Евтушенко, Олегу Протасову, Алексею Михайличенко и другим.
Любопытно, что использовалась вакцина Pfizer.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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