Металлист хочет подписать украинского защитника

Богдан Порох может продолжить карьеру в харьковском клубе

  • 06.07.2021 17:34
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Металлист хочет подписать украинского защитника
© ФК Николаев. Богдан Порох

20-летний украинский защитник Богдан Порох, который покинул «Николаев» этим летом, может продолжить карьеру в «Металлисте».

Воспитанник павлоградского футбола с 2018 года выступал за «Николаев». В минувшем сезоне Первой лиги Порох провел 26 матчей и забил два мяча. Также на его счету две игры и один гол за «Николаев-2» во Второй лиге.

«Металлист» готовится к старту чемпионата Первой лиги. В 1-м туре, базовым днем которого станет 25 июля, команда Александра Кучера сыграет на выезде с «Альянсом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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