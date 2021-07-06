Металлист хочет подписать украинского защитника

20-летний украинский защитник Богдан Порох, который покинул «Николаев» этим летом, может продолжить карьеру в «Металлисте».

Воспитанник павлоградского футбола с 2018 года выступал за «Николаев». В минувшем сезоне Первой лиги Порох провел 26 матчей и забил два мяча. Также на его счету две игры и один гол за «Николаев-2» во Второй лиге.

«Металлист» готовится к старту чемпионата Первой лиги. В 1-м туре, базовым днем которого станет 25 июля, команда Александра Кучера сыграет на выезде с «Альянсом».