Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сутки дома — вечером на сборы»

Отпуск 31-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко получился очень коротким.
«Вот и пролетел «самый длинный отпуск».
Сутки дома — и вечером на сборы», — прокомментировал Тарас фото с семьей.
«Шахтер» готовится к новому сезону в Австрии.
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