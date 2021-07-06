Кирилл КОВАЛЬЧУК: «В финале вижу итальянцев и англичан»

Бывший футболист сборной Украины Кирилл Ковальчук подвел итоги выступления украинской команды на Евро-2020 и назвал фаворитов турнира.
— Как вы подытожите выступление сборной Украины на чемпионате Европы?
— В целом, это было интересно, мы радовались вместе с командой, переживали. Да, игра нашей сборной не совсем удовлетворила, но исторический результат достигнут, а это, на данный момент, самое главное. Сине-желтые оказались в восьмерке лучших сборных Европы.
— Кто сейчас ваш фаворит Евро?
— Наверное, Италия. Многие говорили, что Австрия могла пройти команду Роберто Манчини, но я считаю, что там было без шансов. Если Англия не допустит недооценки датчан, то в финале вижу итальянцев и англичан.
Источник — zbirna.com
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