Леонардо БОНУЧЧИ: «Мората — друг. Но против него нужно играть внимательно»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мнением о форварде испанской национальной команды Альваро Морате.

«Мората — друг. Мы много времени проводим вместе. Я был ошеломлен, когда услышал критику в его адрес. Мы довольно близки. Могу сказать, что Альваро — замечательный человек, прекрасный игрок, хороший отец и друг. Он прирожденный нападающий - один из лучших в мире. Мы должны очень внимательно играть против него», — считает Бонуччи.

Матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания состоится во вторник, 6 июля, в 22:00.