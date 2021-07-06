Локомотив объявил о назначении Ральфа Рангника

Московский «Локомотив» официально объявил о назначении известного немецкого тренера Ральфа Рангника.
Бывший наставник «Лейпцига» займет в российском клубе пост руководителя по спорту и развитию. Отмечается, что Рангник заключил трехлетний контракт с «Локомотивом».
Вместе с Рангником в клуб придет еще пять специалистов по спорту и развитию.
Отметим, что летом 2020 года Рангник был близок к назначению в «Милан», но сделка так и не состоялась.
Один из лучших специалистов в мире по футбольному воспитанию и развитию игроков, известный тренер и наставник Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив» сроком на три года.— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 6, 2021
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Источник — Sport.ua
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