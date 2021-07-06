Локомотив объявил о назначении Ральфа Рангника

Московский «Локомотив» официально объявил о назначении известного немецкого тренера Ральфа Рангника.

Бывший наставник «Лейпцига» займет в российском клубе пост руководителя по спорту и развитию. Отмечается, что Рангник заключил трехлетний контракт с «Локомотивом».

Вместе с Рангником в клуб придет еще пять специалистов по спорту и развитию.

Отметим, что летом 2020 года Рангник был близок к назначению в «Милан», но сделка так и не состоялась.