Локомотив объявил о назначении Ральфа Рангника

Известный немецкий тренер занял должность руководителя по спорту и развитию

  • 06.07.2021 14:47
  • 1230 просмотров
  • 2 комментария
Локомотив объявил о назначении Ральфа Рангника
© Getty Images/Global Images Ukraine

Московский «Локомотив» официально объявил о назначении известного немецкого тренера Ральфа Рангника.

Бывший наставник «Лейпцига» займет в российском клубе пост руководителя по спорту и развитию. Отмечается, что Рангник заключил трехлетний контракт с «Локомотивом».

Вместе с Рангником в клуб придет еще пять специалистов по спорту и развитию.

Отметим, что летом 2020 года Рангник был близок к назначению в «Милан», но сделка так и не состоялась.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 15:25
    0
    Локомотив Львов...
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 06.07.2021 15:18
    0
    Гроші не пахнуть.
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 15:25
    0
    Локомотив Львов...
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 06.07.2021 15:18
    0
    Гроші не пахнуть.
    Ссылка
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