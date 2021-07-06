ФОТО. Трубин поздравил свою девушку с Днем поцелуев

Вратарь «Шахтера» адресовал милое послание своей избраннице

  • 06.07.2021 13:39
  • 1154 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Трубин поздравил свою девушку с Днем поцелуев
© Instagram. Анатолий Трубин

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин поздравил свою девушку, Марину Галаган, с Днем поцелуев.

«В День поцелуев все поцелуи для тебя.

И в любой другой день тоже», — прокомментировал Анатолий совместную фотографию.

Трубин находится в расположении «Шахтера» на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 06.07.2021 14:35
    0
    Тримайте нас в курсі особистого життя Трубіна і інших! Ще аудиторію може цікавити його стул щоранку.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 13:58
    +1
    Мило.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 13:58
    +1
    Мило.
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 06.07.2021 14:35
    0
    Тримайте нас в курсі особистого життя Трубіна і інших! Ще аудиторію може цікавити його стул щоранку.
    Ссылка
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