ФОТО. Трубин поздравил свою девушку с Днем поцелуев

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин поздравил свою девушку, Марину Галаган, с Днем поцелуев.

«В День поцелуев все поцелуи для тебя.

И в любой другой день тоже», — прокомментировал Анатолий совместную фотографию.

Трубин находится в расположении «Шахтера» на учебно-тренировочном сборе в Австрии.