ФОТО. Трубин поздравил свою девушку с Днем поцелуев

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин поздравил свою девушку, Марину Галаган, с Днем поцелуев.
«В День поцелуев все поцелуи для тебя.
И в любой другой день тоже», — прокомментировал Анатолий совместную фотографию.
Трубин находится в расположении «Шахтера» на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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Источник — Instagram
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