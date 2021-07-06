Назар ВОЛОШИН: «Луческу посмотрел на каждого из нас и сделал выводы»

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин является самым молодым футболистом на нынешнем сборе. В комментарии после матча с «Дивонном» (5:0) игрок поделился впечатлениями от игры и в целом тренировочного процесса.

«Наш соперник - команда третьей лиги, думаю, у них опыта не так много, как у нас. Наверное, у нас тренировки тяжелее, мы отрабатываем комбинации. Наконец-то нам дали больше времени, чтобы проявить себя. Думаю, Мистер посмотрел на каждого из нас и сделал выводы.

Нагрузки? Стараюсь выдерживать все, чтобы все сложилось. Стараюсь выполнять все на тренировках, а после них делаю выводы, что сделал правильно, а над чем, наоборот, нужно дополнительно работать. Анализирую все, а потом пытаюсь наработки повторить в игре», - сказал Волошин.