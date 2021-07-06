Ужгород получил нового тренера

В это межсезонье новичок Первой лиги «Ужгород» уже сыграл два спарринга: с «Мукачево» (0:0) и победил «Ворсклу» (3:2).

Как отмечает источник, команде был представлен новый главный тренер – Михаил Иваница, у которого закончился контракт с венгерским клубом «Торпо». Ему будет помогать Богдан Блавацкий, который в последнее время работал с польскими командами. Сейчас в «Ужгороде» заняты поиском тренера, который бы отвечал за подготовку вратарей.

Ожидается, что до начала сезона в Первой лиге ужгородцы сыграют еще три контрольных матча: 10-го июля – с «Мукачево», 14–го июля – с «Ворсклой» и 18-го – с «Минаем».