ВАНАТ: «Главное получать минуты, Луческу дает шансы проявить себя»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, забивший 5-й мяч «бело-синих» в спарринге с французским «Дивонном» (5:0), поделился впечатлениями от игры и рассказал о работе на сборах.

«Главное – это получать игровые минуты. Мистер распределяет их поровну, и мы стараемся выходить на поле и доказывать, на что способны. Тренер дает шанс каждому проявить себя. Все игроки равны и все стараются себя как можно лучше показать.

Сегодня утром еще была тренировка. Антюх, Кравченко и я занимались два часа, а вечером вышли играть. В принципе, ноги уже более-менее в порядке, не очень тяжело в физическом плане.

Прежде всего, мы играем в футбол. Поэтому должны выходить на каждую игру максимально сконцентрированными и всех побеждать.

На первых сборах было даже тяжелее, чем здесь. Но сборы для того и существуют, чтобы на них были хорошие нагрузки. Можно сказать, что мы уже адаптировались к требованиям Мирчи Луческу», - сказал Ванат.