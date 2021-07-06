Англия – Дания. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания.

«На групповой стадии Англия победила в своей группе, а Дания стала второй. Затем в плей-офф англичане выиграли у Германии (2:0) и Украины (4:0), а датчане оказались сильнее Уэльса (4:0) и Чехии (2:1). Обе команды в плей-офф забили по шесть мячей и записали в свой актив уверенные победы со счетом 4:0.

На крупных турнирах ранее команды встречались на ЧМ-2002 и тогда в 1/8 финала англичане победили со счетом 3:0. А на Евро-92 в группе команды сыграли 0:0. Добавим, что тот чемпионат Европы Дания триумфально выиграла!

В матче, который будет, поставлю на проход Англии, так как их сборная сейчас хорошо выглядит. Хотя и Дания неплохо играет. Но, я думаю, что по классу Англия сильнее и датчанам будет сложно в этой встрече. Будет хороший интересный матч, но все-таки поставлю, что Англия пройдет в финал», - сказал Козьбан.

Матч Англия – Дания состоится 7-го июля. Начало встречи в 22:00.