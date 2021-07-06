ДУБИНЧАК: «Хочу остаться в Динамо. 7 июля будет известно, кто уйдет»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак прокомментировал победу над «Дивонном» (5:0) в контрольном матче и поделился впечатлениями от тренировочного сбора.

«В матче с «Дивонном» перед нами была поставлена ​​задача постоянно держать темп, набегать определенный километраж, наиграть связи, поиграть в свое удовольствие. Думаю, мы выполнили задачу, забили пять мячей. Могли и больше, но рефери немного «помогал» местной команде, постоянно офсайды поднимал.

В атаку всегда легко бежать, присутствует определенный азарт показать себя. Поэтому достаешь эти силы, Ванат хорошо открывается и мне было легко найти его передачей. В целом же немного трудно в плане взаимодействия с партнерами, но бегать в атаку и возвращаться в оборону - это моя работа, я уже привык. Я отталкиваюсь от своего стиля и стараюсь играть на своих сильных качествах.

Будем бороться за свое место. Думаю, все решится после первого сбора. 7-го числа мы прилетим домой, и уже будет понятно, кто останется, кто уйдет в аренду, а кто из молодых ребят еще сможет остаться в команде U19. Мы делаем все от себя возможное, чтобы остаться здесь, но окончательное решение за главным тренером.

Конечно, я хочу остаться в родном клубе, здесь много моих друзей, мне здесь комфортно. Но если Мистер скажет, что нужно пойти в аренду и проявить себя там, то я пойду и буду ждать своего шанса вернуться.

Нужна конкуренция, сильные игроки, которые здесь есть. Если я останусь в «Динамо», то буду стараться доказать свою способность играть в этой команде.

Напомним, что прошлый сезон Дубинчак провел в «Днепре-1». Ранее сообщалось, что «днепряне» вновь попытаются арендовать футболиста.