Лидс за 15 миллионов евро купит полузащитника Барселоны

«Лидс» нацелился на защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, английский клуб готов выложить за футболиста 15 миллионов евро.

Отмечается, что стороны договариваются о пятилетнем контракте, с зарплатой 2 млн евро за сезон.

24-летний Фирпо выступает за «Барселону» с 2019 года, ранее он играл за «Реал Бетис».

Отметим, что на протяжении сезона Фирпо хотел купить «Милан».