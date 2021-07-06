Лидс за 15 миллионов евро купит полузащитника Барселоны

Хуниор Фирпо переберется в Англию

  • 06.07.2021 10:03
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Лидс за 15 миллионов евро купит полузащитника Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Лидс» нацелился на защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, английский клуб готов выложить за футболиста 15 миллионов евро.

Отмечается, что стороны договариваются о пятилетнем контракте, с зарплатой 2 млн евро за сезон.

24-летний Фирпо выступает за «Барселону» с 2019 года, ранее он играл за «Реал Бетис».

Отметим, что на протяжении сезона Фирпо хотел купить «Милан». 

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Источник — твиттер Николо Скиры

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