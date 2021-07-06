Аргентина – Колумбия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок 1/2 финала Кубка Америки

  • 06.07.2021 09:13
  • 266 просмотров
  • 1 комментарий
Аргентина – Колумбия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/2 финала Копа Америка Аргентина - Колумбия.

«Аргентина с 10 очками в активе выиграла группу А. Колумбия с 4 баллами стала третьей в группе В. В плей-офф в четвертьфинале аргентинцы разгромили Эквадор (3:0), а героем встречи стал Лионель Месси. В свою очередь, Колумбия победила в серии пенальти крепкий Уругвай (0:0, 4:2 по пенальти).

44 раза встречались между собой оппоненты (21 победа Аргентины, 10 викторий Колумбии и 13 ничьих). К слову, в 2021 году команды играли недавно 8 июня и тогда в рамках отбора ЧМ-2022 на табло был зафиксирован счет 2:2, хотя Аргентина выиграла первый тайм со счетом 2:0.

Аргентинцы находятся в очень хорошей форме. Они очень легко прошли в полуфинал и, я думаю, что в игре с Колумбией им будет намного тяжелее. Но все-таки, мне кажется, что Лео Месси сделает свое дело и аргентинцы будут в финале. Поставлю на победу Аргентины», - сказал Бартулович.

Матч Аргентина – Колумбия состоится 7-го июля. Начало встречи в 04:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 06.07.2021 09:12
    0
    Финал Бразилия Колумбия!!!
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 06.07.2021 09:12
    0
    Финал Бразилия Колумбия!!!
    Ссылка
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