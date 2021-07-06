КРИСТЕНСЕН: «В матче с Англией победит тот, кто будет сильнее это хотеть»

Защитник сборной Дании – о предстоящем полуфинале Евро-2020

  • 06.07.2021 08:26
  • 363 просмотра
  • 2 комментария
КРИСТЕНСЕН: «В матче с Англией победит тот, кто будет сильнее это хотеть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Англии.

«Мы будем в Англии в меньшинстве, но мы рады. Стараемся оставаться как можно более спокойными. Мы продемонстрировали, что достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими. Победит тот, кто будет сильнее это хотеть», - сказал Кристенсен.

Матч Англия – Дания состоится в среду, 7 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 09:22
    0
    И это будет Англия! Иначе у соседей водка закончится.)
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    manticora1990
    online
      manticora1990, 06.07.2021 09:06
    -2
    Краще хотити? ахха наши тоже хотят много чего.. Но этого мало!!!
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    bow
    online
      bow, 06.07.2021 09:22
    0
    И это будет Англия! Иначе у соседей водка закончится.)
    Ссылка
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