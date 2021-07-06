КРИСТЕНСЕН: «В матче с Англией победит тот, кто будет сильнее это хотеть»

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Англии.

«Мы будем в Англии в меньшинстве, но мы рады. Стараемся оставаться как можно более спокойными. Мы продемонстрировали, что достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими. Победит тот, кто будет сильнее это хотеть», - сказал Кристенсен.

Матч Англия – Дания состоится в среду, 7 июля. Начало в 22:00.