Англия – Дания. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания.

«Англия в плей-офф вышла с первого места, набрав 7 очков. Дания в своей группе заняла второе место с тремя баллами.

В плей-офф англичане сначала победили Германию (2:0), а затем – Украину (4:0). Датчане оказались сильнее Уэльса (4:0) и Чехии (2:1).

21 раз играли между собой соперники (12 побед Англии, 4 виктории Дании и 5 ничьих). Совсем недавно в 2020 году команды играли в рамках Лиги наций и тогда в Копенгагене они расписали мировую 0:0, а на «Уэмбли» гостевую победу одержала Дания (0:1).

Англия показала очень хорошую форму в игре с Украиной и уверенно прошла дальше. Я считаю англичан одними из фаворитов этого Евро. Они ими были и с самого начала чемпионата Европы. Но у Дании такая непредсказуемая сборная. Я думаю, что очень непросто англичанам будет с ними и все реально в этом поединке. Я хочу, чтобы Дания дошла до финала Евро и повторила чудо Евро-92! Рискнем и поставим на проход и победу Дании в этой встрече», - сказал Бартулович.

Матч Англия – Дания состоится 7-го июля. Начало встречи в 22:00.