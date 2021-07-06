Англия – Дания. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок 1/2 финала Евро-2020

  • 06.07.2021 08:10
  • 374 просмотра
  • 0 комментариев
Англия – Дания. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания.

«Англия в плей-офф вышла с первого места, набрав 7 очков. Дания в своей группе заняла второе место с тремя баллами.

В плей-офф англичане сначала победили Германию (2:0), а затем – Украину (4:0). Датчане оказались сильнее Уэльса (4:0) и Чехии (2:1).

21 раз играли между собой соперники (12 побед Англии, 4 виктории Дании и 5 ничьих). Совсем недавно в 2020 году команды играли в рамках Лиги наций и тогда в Копенгагене они расписали мировую 0:0, а на «Уэмбли» гостевую победу одержала Дания (0:1).

Англия показала очень хорошую форму в игре с Украиной и уверенно прошла дальше. Я считаю англичан одними из фаворитов этого Евро. Они ими были и с самого начала чемпионата Европы. Но у Дании такая непредсказуемая сборная. Я думаю, что очень непросто англичанам будет с ними и все реально в этом поединке. Я хочу, чтобы Дания дошла до финала Евро и повторила чудо Евро-92! Рискнем и поставим на проход и победу Дании в этой встрече», - сказал Бартулович.

Матч Англия – Дания состоится 7-го июля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности