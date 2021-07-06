Металлург подписал бывшего защитника Кривбасса

Игроком «Металлурга» стал правый защитник Богдан Сокол. 26-летний воспитанник криворожского футбола в прошлом сезоне выступал за «Кривбасс», в составе которого провел 14 матчей во Второй лиге и 2 — в Кубке Украины.

Прежде Сокол успел поиграть за «Ингулец», «Барсу», «Николаев» и «Горняк», на базе которого впоследствии и был возрожден «Кривбасс».

«Металлург» по итогам минувшего чемпионата Второй лиги занял 3-е место в группе Б, уступив в борьбе за перволиговые путевки «Металлу» и «Кривбассу».