Кожанов и Чачуа на просмотре в Карпатах

Новичок Второй лиги планирует усилиться опытными футболистами

  • 06.07.2021 05:00
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Кожанов и Чачуа на просмотре в Карпатах
© ФК Карпаты Львов. Денис Кожанов

Львовские «Карпаты» продолжают подготовку к сезону во Второй лиге.

Как сообщает источник, львовский клуб настроен усилиться четырьмя бывшими игроками УПЛ.

На сборе с командой работают Евгений Будник, Денис Кожанов, Амвросий Чачуа и защитник Сергей Симинин.

Детали пребывания этих игроков в «Карпатах» пока неизвестны, как и намерения клуба по срокам подписания этих игроков.

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Источник — Footboom

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