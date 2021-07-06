Кожанов и Чачуа на просмотре в Карпатах

Львовские «Карпаты» продолжают подготовку к сезону во Второй лиге.
Как сообщает источник, львовский клуб настроен усилиться четырьмя бывшими игроками УПЛ.
На сборе с командой работают Евгений Будник, Денис Кожанов, Амвросий Чачуа и защитник Сергей Симинин.
Детали пребывания этих игроков в «Карпатах» пока неизвестны, как и намерения клуба по срокам подписания этих игроков.
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Источник — Footboom
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